Пермская галерея расскажет о раскрытых тайнах «Грехопадения»

«Научная реставрация не просто вернула произведению искусства его авторский вид, она стала толчком для интерпретации, помогла обратиться к первоначальному тексту и сюжету о взаимоотношении человека и высших сил и о том, что движет человеческими поступками», — делится куратор выставки Игорь Мартынов.