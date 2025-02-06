Пермская галерея расскажет о раскрытых тайнах «Грехопадения»

Пермская художественная галерея 7 февраля приглашает на открытие моновыставки. В ее центре окажется картина «Грехопадение» неизвестного нидерландского мастера конца XVI века.
В основе сюжета полотна находится библейское сказание об Адаме и Еве, о вкушении ими запретного плода. К появлению картины в Перми причастны пять личностей: герцог Баварии Вильгельм V, заказавший ее своему придворному граверу Яну Саделеру изготовление серии гравюр по библейским сюжетам. Рисунки для этого создал художник Мартин де Вос.
Затем у картины появился новый неизвестный «четвертый персонаж», купивший ее. Боясь кровавых конфликтов католиков и протестантов, он сделал заказ некоему художнику, скрыть образ Бога-Отца.
На картине появились пышные деревья райского сада, под изображением которых 400 лет оставалась невидимой ключевая для той эпохи деталь. Скрытую часть изображения уже в наше время обнаружили реставраторы Центра им. Грабаря.
На новой выставке Пермской галереи посетители смогут рассмотреть картину в деталях, увидеть «следы» времени, которые определили особенности восстановительных работ.
«Научная реставрация не просто вернула произведению искусства его авторский вид, она стала толчком для интерпретации, помогла обратиться к первоначальному тексту и сюжету о взаимоотношении человека и высших сил и о том, что движет человеческими поступками», — делится куратор выставки Игорь Мартынов.
Выставка будет работать до 16 марта в выставочном зале завода «Телта» на ул. Окулова, 75, корпус 3, 4-й этаж. (6+).