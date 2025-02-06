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Боец Вячеслав Борхошкин из Ольхонского района героически погиб в зоне СВО

Мужчину проводят в последний путь 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вячеслав Борхошкин из Ольхонского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Андрей Тыхеев.

Мужчина окончил девять классов средней школы в Еланцах, затем поступил в Иркутское авиационное училище. Через 2,5 года переехал в столицу Бурятии — Улан-Удэ. Устроился на работу строителем в частную компанию.

— Через несколько лет Вячеслав вернулся на малую Родину, продолжил трудиться на асфальтобетонном заводе и туристических базах. По направлению центра занятости окончил курсы и получил специальность столяра, — рассказывает Андрей Тыхеев.

Мужчина заключил контракт в декабре 2024. Проявив смелость, отвагу и героизм, погиб при выполнении боевого задания в январе 2025. Дома его ждали мама, брат и сестры. Прощание с 37-летним Вячеславом Борхошкиным состоится 6 февраля в 13:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска передал семьям погибших бойцов СВО ордена Мужества.