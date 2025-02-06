ДЧС Алматы просит жителей и гостей города не поддаваться панике 6 февраля

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, 6 февраля в 11:00 в городе проведут техническую проверку системы оповещения. В ходе проверки предполагается кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения.
Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. Проведение технической проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.
Просим граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.