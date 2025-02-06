Во Владивостоке в этом году начнут строить комплекс экстремальных видов спорта

Во Владивостоке на острове Русском в этом году начнется строительство комплекса экстремальных видов спорта. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.
Спортивный комплекс общей площадью 11 000 квадратных метров возведут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. На эти цели из казначейского кредита выделили 90 миллионов рублей. Объект обещает быть уникальным, ведь здесь будет все необходимое для занятий различными видами экстремального спорта. Предусмотрены также и зоны для отдыха.
Строительство будет проходить в два этапа, проинформировали в мэрии.
В управлении физической культуры и спорта также отмечают, что это современное общественное пространство станет точкой притяжения для горожан и гостей дальневосточной столицы всех возрастов. Здесь можно будет не только заниматься спортом, но и проводить время с близкими и организовывать мероприятия под открытым небом.
Начало строительства центра намечено на второй квартал 2025 года.