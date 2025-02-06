Во Владивостоке в этом году начнут строить комплекс экстремальных видов спорта

В управлении физической культуры и спорта также отмечают, что это современное общественное пространство станет точкой притяжения для горожан и гостей дальневосточной столицы всех возрастов. Здесь можно будет не только заниматься спортом, но и проводить время с близкими и организовывать мероприятия под открытым небом.