Во Владивостоке скоро появится новая автобусная остановка на улице Кирова

Работы планируют начать в апреле, сообщила пресс-служба администрации города.
На месте старых торговых павильонов, которые уже демонтировали, установят современный остановочный павильон с удобными скамейками, «карманом» для общественного транспорта и высадят деревья. Также уложат новое тротуарное покрытие, чтобы сделать территорию комфортнее для горожан.
По информации управления развития предпринимательства и потребительского рынка городской администрации, демонтирован не только прежний павильон, но и старая железобетонная плита, на которой ранее находилась одна из торговых точек. Теперь в этом месте появится удобная остановка, совмещённая с торговой точкой, обустройством которой займётся фабрика мороженого «Урса».
Представители управления подчеркнули, что они всегда готовы поддерживать хорошие инициативы бизнеса, так как это демонстрирует заинтересованность предпринимателей в развитии города. Там также выразили надежду, что подобных проектов станет больше.
Пресс-служба мэрии отмечает, что во Владивостоке становится всё больше общественных пространств, создаваемых при поддержке бизнеса. Так, группа компаний «Самолёт» благоустроила территорию рядом с центральной площадью, по заказу компании «Реми» на набережной в районе Батарейной открыли большую детскую площадку, а благодаря инициативе «ДОМ.РФ Девелопмент» появилась зона отдыха, где можно почитать, сыграть в настольные игры или просто отдохнуть.