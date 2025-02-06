Во Владивостоке скоро появится новая автобусная остановка на улице Кирова

Пресс-служба мэрии отмечает, что во Владивостоке становится всё больше общественных пространств, создаваемых при поддержке бизнеса. Так, группа компаний «Самолёт» благоустроила территорию рядом с центральной площадью, по заказу компании «Реми» на набережной в районе Батарейной открыли большую детскую площадку, а благодаря инициативе «ДОМ.РФ Девелопмент» появилась зона отдыха, где можно почитать, сыграть в настольные игры или просто отдохнуть.