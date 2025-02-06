Снос незаконных строений ведется в Шымкенте

В этом году в Шымкенте будут снесены 10 незаконно построенных коммерческих объектов. Среди них есть здания, которые возведены на «красной линии», а также сооружения, построенные без учета строительных норм и без разрешительных документов, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.