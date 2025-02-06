Снос незаконных строений ведется в Шымкенте

Специалисты городского управления городского контроля качества среды провели проверку строительного объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю К. А. Егембердиевой, расположенного на пересечении улицы Ж. Адырбекова и 18-го микрорайона.
В результате проверки было выявлено нарушение законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. В отношении предпринимателя были приняты меры по статьям 316 — части 1, 321 и 463 — части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Решением специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент иск о принудительном сносе данного объекта удовлетворён, ведется демонтаж двухэтажного здания. В целом, по незаконным стройкам в городе составлено 286 административных протоколов в отношении 115 объектов, виновные лица привлечены к административной ответственности.
Стоит отметить, в прошлом году в городе по решению суда были снесены 4 объекта. В этом году принято судебное решение о сносе ещё восьми, исполнение которых находится на контроле судебных исполнителей.