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Снос незаконных строений ведется в Шымкенте

В этом году в Шымкенте будут снесены 10 незаконно построенных коммерческих объектов. Среди них есть здания, которые возведены на «красной линии», а также сооружения, построенные без учета строительных норм и без разрешительных документов, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Пресс-служба акимата Шымкента

Специалисты городского управления городского контроля качества среды провели проверку строительного объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю К. А. Егембердиевой, расположенного на пересечении улицы Ж. Адырбекова и 18-го микрорайона.

В результате проверки было выявлено нарушение законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. В отношении предпринимателя были приняты меры по статьям 316 — части 1, 321 и 463 — части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент иск о принудительном сносе данного объекта удовлетворён, ведется демонтаж двухэтажного здания. В целом, по незаконным стройкам в городе составлено 286 административных протоколов в отношении 115 объектов, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Стоит отметить, в прошлом году в городе по решению суда были снесены 4 объекта. В этом году принято судебное решение о сносе ещё восьми, исполнение которых находится на контроле судебных исполнителей.

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