Депутат Госдумы Фадина проверила ход стройки омской школы в «Серебряном берегу»

По словам Фадиной, общая готовность школы составляет 53%. Работы, начатые в июне прошлого года новым подрядчиком ООО «Русстрой», идут по графику. Почти завершен монтаж систем отопления в подвале, идет устройство стен и полов подвала 1 и 2 блоков, а также кирпичная кладка стен 1-го, 2-го, 3-го этажей.