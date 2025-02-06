Депутат Госдумы Фадина проверила ход стройки омской школы в «Серебряном берегу»

Депутат Государственной Думы Оксана Фадина посетила стройплощадку новой школы в микрорайоне «Серебряный берег». Строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Образование» и народной программы «Единой России».
По словам Фадиной, общая готовность школы составляет 53%. Работы, начатые в июне прошлого года новым подрядчиком ООО «Русстрой», идут по графику. Почти завершен монтаж систем отопления в подвале, идет устройство стен и полов подвала 1 и 2 блоков, а также кирпичная кладка стен 1-го, 2-го, 3-го этажей.
«Работы с июня прошлого года ведёт новый подрядчик ООО “Русстрой”. Общая строительная готовность на сегодня — 53%. Подрядчик работает в соответствии с графиком», — рассказала Оксана Фадина.
Визит экс-мэра Омска Оксаны Фадиной связан с требованием усиления контроля за строительством социально значимых объектов в регионе. Мониторинг хода работ осуществляется представителями власти, депутатами и общественностью.
Фото: t.me/oksana_fadina.
В следующий раз оксана Фадина обещала проинспектировать площадку в марте. Завершение строительства запланировано на июнь текущего года, ввод в эксплуатацию — на июль.
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