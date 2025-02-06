Сент-Экзюпери в 1940-х годах рассказывал в «Известиях» об авиационной катастрофе

Через пять лет после показанных в фильме событий, в 1935 году, писатель посетил СССР как журналист, по заданию газеты «Пари-Суар». Самым ярким приключением Экзюпери в СССР стал полет на гиганте АНТ-20 «Максим Горький», на тот момент считавшимся главным достижением советского самолетостроения.
Экзюпери не только пустили внутрь экспериментального самолета, но и позволили сесть на место пилота: вероятно, летный опыт француза показался советским специалистам достаточно убедительным.
На следующий день, 18 мая, «Максима Горького» во время демонстрационного полета протаранил сопровождающий истребитель, совершавший возле гиганта мертвую петлю, несмотря на строгий запрет. Гигант развалился в воздухе и взорвался. Обломки упали на подмосковный дачный поселок «Сокол». Погибло 49 человек: помимо членов экипажа и конструкторов внутри АНТ-20 были члены их семей.
Этому событию была целиком посвящена третья полоса номера «Известий» от 20 мая 1935 года. И среди фотографий жертв катастрофы, официальных соболезнований от советских руководителей и представителей других стран, аккурат под траурной заметкой главреда газеты Николая Бухарина мы видим колонку «О движущей силе», подписанную «Антуан де Сент-Экзюпери, пилот и писатель, специальный корреспондент “Пари-Суар”.
«Я тоже потерял друзей, которых только что узнал, но которые уже казались мне бесконечно близкими. Увы, они никогда больше не будут смеяться ветру в лицо, эти молодые и сильные люди», — пишет французский автор.
Тем не менее завершает заметку Экзюпери на позитивной ноте: эта трагедия не должна заставить людей усомниться в своих силах, заявляет писатель. И народ, создавший «Максима Горького», сможет построить «еще более изумительные корабли».
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Ему летать охота: как Сент-Экзюпери стал пилотом и автором «Известий».