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Легенда биатлона и муж Домрачевой Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском

Легендарный биатлонист и муж Домрачевой Бьерндален тренируется под Минском.

Источник: Комсомольская правда

Легенда биатлона и муж Дарьи Домрачевой Уле-Айнар Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском. Видео и тренировкой спортсмена показал в своем телеграм-канале российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Легендарный Бьерндален тренируется в Минске!!!» — написал Губерниев.

Комментатор уточнил, что корреспонденту «Матч ТВ» вместе с оператором удалось подсмотреть тренировку легендарного спортсмена. Вместе с тем Губерниев задал вопрос: удастся ли увидеться и поговорить во время биатлона в Раубичах.

Ранее муж белоруски Домрачевой биатлонист Бьорндален показал сейф, в котором хранит медали: «Посмотрим, запомнил ли я код».

Тем временем биатлонист Бьорндален отказывается от работы тренером: «Очень сложно совмещать это с семьей».

Кстати, Овечкин забросил 878-й гол, а шайба белоруса Протаса помогла обыграть «Флориду».