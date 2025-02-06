Легенда биатлона и муж Домрачевой Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском

Легенда биатлона и муж Дарьи Домрачевой Уле-Айнар Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском. Видео и тренировкой спортсмена показал в своем телеграм-канале российский комментатор Дмитрий Губерниев.
«Легендарный Бьерндален тренируется в Минске!!!» — написал Губерниев.
Комментатор уточнил, что корреспонденту «Матч ТВ» вместе с оператором удалось подсмотреть тренировку легендарного спортсмена. Вместе с тем Губерниев задал вопрос: удастся ли увидеться и поговорить во время биатлона в Раубичах.
Ранее муж белоруски Домрачевой биатлонист Бьорндален показал сейф, в котором хранит медали: «Посмотрим, запомнил ли я код».
Тем временем биатлонист Бьорндален отказывается от работы тренером: «Очень сложно совмещать это с семьей».
Кстати, Овечкин забросил 878-й гол, а шайба белоруса Протаса помогла обыграть «Флориду».