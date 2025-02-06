Легенда биатлона и муж Домрачевой Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском

Комментатор уточнил, что корреспонденту «Матч ТВ» вместе с оператором удалось подсмотреть тренировку легендарного спортсмена. Вместе с тем Губерниев задал вопрос: удастся ли увидеться и поговорить во время биатлона в Раубичах.