МЧС предупредило об опасности для водителей и пешеходов

В Бресте и Гродно сегодня будет преобладать облачная погода. В Бресте пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также возможны слабые туман и гололед. В Гродно четверг существенных осадков не ожидается. Воздух в этих областных центрах прогреется до 0…+2°C. Ветер также будет неустойчивым 3−8 м/с.