МЧС предупредило об опасности для водителей и пешеходов

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Местами, в основном по западной половине страны пройдут небольшой снег и мокрый снег, днем по крайнему западу с дождем. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер неустойчивый 3−8 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от −3 до +2°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки 0…-2°C. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно сегодня будет преобладать облачная погода. В Бресте пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также возможны слабые туман и гололед. В Гродно четверг существенных осадков не ожидается. Воздух в этих областных центрах прогреется до 0…+2°C. Ветер также будет неустойчивым 3−8 м/с.