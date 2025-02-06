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В Алматы обновят все светофоры и создадут новый орган

В Алматы появится Центр организации дорожного движения. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Досаев сообщил о том, что в Алматы будут заменены все светофоры.

«Работа по обеспечению безопасности и правильному управлению дорожным трафиком у нас активно идет. Вы знаете, из всех 185 светофорных комплексов только 91 соответствует новым стандартам. В этом году мы начинаем большую работу по замене всех светофорных комплексов, объединения и создания Центра организации дорожного движения города Алматы, которого никогда не было», — рассказал аким.

Он добавил, что эти функции закреплены за Департаментом полиции, который будет отвечать за безопасность. За управление дорожным трафиком ответственность будет нести акимат Алматы.

«Мы этот проект готовим и осенью уже начнем. Вопросы, которые возникают, будут решены», — заключил аким.