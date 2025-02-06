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Мэр Омска Шелест рассказал о зарплате водителей в омском ПП № 8

Водитель со стажем в Омске может получать 115 тысяч рублей в месяц.
Источник: Комсомольская правда

Пассажирское предприятие № 8 привлекает водителей достойной зарплатой и соцпакетом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что водитель с опытом может получать зарплату около 115 тысяч.

За последний год пассажирское предприятие № 8 приняло на работу 75 новых сотрудников. Некоторые из водителей вернулись из коммерческих перевозок.

«Достойный уровень заработной платы в размере 115 —120 тысяч рублей, полный социальный пакет, активный профсоюз, возможность выхода на пенсию по горячей сетке, работа на современных машинах — все это конкурентные преимущества муниципального транспорта, и мы приглашаем воспользоваться ими ответственных и добросовестных водителей», — описал преимущества работы в муниципальных ПП мэр Омска.

Подробная информация о вакансиях и условиях работы доступна на сайте ПП № 8. Также здесь можно пройти обучение на водителя автобуса, или пройти переквалификацию.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области возобновит работу популярный автобусный маршрут.