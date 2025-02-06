Мэр Омска Шелест рассказал о зарплате водителей в омском ПП № 8

«Достойный уровень заработной платы в размере 115 —120 тысяч рублей, полный социальный пакет, активный профсоюз, возможность выхода на пенсию по горячей сетке, работа на современных машинах — все это конкурентные преимущества муниципального транспорта, и мы приглашаем воспользоваться ими ответственных и добросовестных водителей», — описал преимущества работы в муниципальных ПП мэр Омска.