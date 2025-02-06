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В Башкирии иностранные автомобили подешевели на полпроцента

В Башкирии изменились цены на отечественные авто и иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменились цены на отечественные и иностранные авто. Как следует из отчета Росстата, с начала 2025 года машины российских брендов стали дороже на 1,3% — 17 322 рубля в денежном выражении.

Сейчас в среднем отечественное авто можно купить за 1,3 млн рублей. Куда дороже обойдутся иномарки.

Несмотря на то, что они с начала года подешевели на 0,5% (-13 268 рублей), средняя стоимость иномарки в республике составляет 2 431 445 рублей.

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