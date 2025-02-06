Во Владивостоке восемь мигрантов-нелегалов задержаны за захват здания

Во Владивостоке восемь нелегальных мигрантов были задержаны бойцами Приморского отряда «Тигр‑Правопорядок» совместно с представителями прокуратуры Советского района и полицией Приморского края. Иностранцы незаконно проживали на улице Успенского в аварийном двухэтажном доме, который ранее был полностью расселён в рамках государственной программы «Ветхое и аварийное жильё».
Информация о самозахвате здания поступила в анонимный чат‑бот Антитеррористической комиссии Приморского края. В ходе проверки выяснилось, что нелегальные жильцы самовольно подключили здание к коммунальным сетям.
По итогам проверки прокуратура Советского района вынесла предписание администрации Владивостока о срочном сносе аварийного строения. В отношении мигрантов составлены протоколы по статье 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента, если такой срок установлен в соответствии с федеральным законом».
Нарушителям назначено наказание в виде принудительного выдворения с территории России.