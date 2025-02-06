Во Владивостоке восемь мигрантов-нелегалов задержаны за захват здания

По итогам проверки прокуратура Советского района вынесла предписание администрации Владивостока о срочном сносе аварийного строения. В отношении мигрантов составлены протоколы по статье 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента, если такой срок установлен в соответствии с федеральным законом».