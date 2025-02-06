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Пермский зоопарк показал, как проходит утро у барсят Кунгура и Юнгура

Котята растут и постоянно познают мир.

Публикацию с видео и описанием утренних забот барсят Кунгура и Юнгура разместил в своих сообществах Пермский зоопарк.

Речь идёт о котятах снежного барса, которые появились в Пермском зоопарке летом 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что два мальчика родились у пары барсов Аксу и Снежка, которые вместе обитают в учреждении уже шестой год. Для пары животных это оказалось первым потомством. Специалисты отмечали, что это редкое и важное событие для России, так как снежные барсы являются краснокнижными зверями и имеют статус исчезающего вида.

Двух мальчиков, которые родились у пары, было решено назвать Кунгур и Юнгур. На протяжении нескольких месяцев они продолжают расти и развиваться в стенах зоопарка.

Утром 6 февраля в социальных сетях зоопарк опубликовал видео с утренними заботами и делами котят. По словам сотрудников Пермского зоопарка, несмотря на большой размер, они продолжают оставаться детьми и ведут энергичный образ жизни.

«Детство снежного барса полно забот: постоянно нужно проверять на прочность все конструкции, которые сооружают в вольере зоологи. И делать это, конечно, лучше опытным путём!» — рассказали в зоопарке.

Работники учреждения отмечают, что Кунгур и Юнгур продолжают познавать мир и испытывать терпение своей мамы Аксу.

флора и фауна