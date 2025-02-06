Пермский зоопарк показал, как проходит утро у барсят Кунгура и Юнгура

Речь идёт о котятах снежного барса, которые появились в Пермском зоопарке летом 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что два мальчика родились у пары барсов Аксу и Снежка, которые вместе обитают в учреждении уже шестой год. Для пары животных это оказалось первым потомством. Специалисты отмечали, что это редкое и важное событие для России, так как снежные барсы являются краснокнижными зверями и имеют статус исчезающего вида.