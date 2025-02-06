Пермский зоопарк показал, как проходит утро у барсят Кунгура и Юнгура

Публикацию с видео и описанием утренних забот барсят Кунгура и Юнгура разместил в своих сообществах Пермский зоопарк.
Речь идёт о котятах снежного барса, которые появились в Пермском зоопарке летом 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что два мальчика родились у пары барсов Аксу и Снежка, которые вместе обитают в учреждении уже шестой год. Для пары животных это оказалось первым потомством. Специалисты отмечали, что это редкое и важное событие для России, так как снежные барсы являются краснокнижными зверями и имеют статус исчезающего вида.
Двух мальчиков, которые родились у пары, было решено назвать Кунгур и Юнгур. На протяжении нескольких месяцев они продолжают расти и развиваться в стенах зоопарка.
Утром 6 февраля в социальных сетях зоопарк опубликовал видео с утренними заботами и делами котят. По словам сотрудников Пермского зоопарка, несмотря на большой размер, они продолжают оставаться детьми и ведут энергичный образ жизни.
«Детство снежного барса полно забот: постоянно нужно проверять на прочность все конструкции, которые сооружают в вольере зоологи. И делать это, конечно, лучше опытным путём!» — рассказали в зоопарке.
Работники учреждения отмечают, что Кунгур и Юнгур продолжают познавать мир и испытывать терпение своей мамы Аксу.