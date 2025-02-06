«Известия» посетили премьеру этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир»

Проект стал вызовом для артистов — каждый претерпел не только внешнюю, но и внутреннюю трансформацию. Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко предстали в непривычных для себя и зрителя амплуа. Первый с бородой как у Карла Маркса играет наставника Князя Владимира Федора. Игорь Матвиенко — в образе героя скандинавских мифов Одина. Это драматургически сложный персонаж, провокатор, который играет судьбами людей и их чувствами. Он настраивает Рогнеду — наложницу Князя Владимира — убить его. А взамен обещает сделать ее валькирией. Эта роль досталась певице Сое (Асият Сайгидова). Страстная возлюбленная Владимира испытывает к князю яркие противоречивые чувства, то признаваясь в любви до гроба, то покушаясь на его жизнь.