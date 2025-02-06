«Известия» посетили премьеру этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир»

После десяти лет подготовки народный артист России Игорь Матвиенко представил на суд зрителей свою этно-оперу «Князь Владимир». Премьера приурочена к 65-летнему юбилею композитора. Два вечера — 5 и 6 февраля — в Государственном Кремлевском Дворце поклонники будут приобщаться к высокому искусству. «Известия» побывали на премьере.
Главную роль сыграл певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Народный артист России Николай Расторгуев дебютировал в образе наставника князя. А юбиляр предстал перед зрителями в образе Одина Ганграда.
Эпилогом стал проигрыш на гуслях. Пел и аккомпанировал себе Дмитрий Парамонов. Он любимый исполнитель в этом жанре Игоря Матвиенко. Лейтмотивом оперы стал хит группы «Любэ» «Конь» — она прозвучала на исландском. И, на удивление, русская песня была очень благозвучна на языке викингов.
Проект стал вызовом для артистов — каждый претерпел не только внешнюю, но и внутреннюю трансформацию. Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко предстали в непривычных для себя и зрителя амплуа. Первый с бородой как у Карла Маркса играет наставника Князя Владимира Федора. Игорь Матвиенко — в образе героя скандинавских мифов Одина. Это драматургически сложный персонаж, провокатор, который играет судьбами людей и их чувствами. Он настраивает Рогнеду — наложницу Князя Владимира — убить его. А взамен обещает сделать ее валькирией. Эта роль досталась певице Сое (Асият Сайгидова). Страстная возлюбленная Владимира испытывает к князю яркие противоречивые чувства, то признаваясь в любви до гроба, то покушаясь на его жизнь.
Но Владимир тоже не так прост. У него шесть жен и более тысячи наложниц, и все ему надоели. Федор учит князя, что рядом должна быть только одна любима женщина. И лучше для него нет, чем Анна. Но она в Греции и не станет его женой, потому что Владимир язычник, а она православная.
Выбор веры — главная идея спектакля. Обретя Христа, потомок Рюрика, князь Киевский и всея Руси обретет спасение для себя и для его государства.
Мастерски сплетая музыкальные стили — от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки, — композитор и продюсер Игорь Матвиенко создал захватывающее полотно. В постановке принимают участие ведущие солисты оперной сцены, а также профессиональные фольклорные ансамбли. Хореография, спецэффекты и высокотехнологичные декорации воссоздают атмосферу древней Руси.
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«Князь» Игоря: этно-оперу композитора о Владимире встретили овациями.