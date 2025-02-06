В крупном городе Башкирии благоустроят парк и набережную

Также по этой программе в 2025 году начнётся благоустройство аллеи по проспекту Ленина от кольца «Вечного огня» до перекрёстка по улице Голикова. Об этом в ходе слушаний по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в администрации Стерлитамака сообщил заместитель мэра города Ильдар Гарифуллин.
Он отметил активное участие города в различных федеральных и региональных программах благоустройства. Так, по программе «Башкирские дворики» в прошлом году благоустроили две большие дворовые территории. В рамках республиканской программы капитального ремонта проводились работы в 48 многоквартирных домах, а также работы в рамках муниципальных контрактов.