Ястреб на Ленинградской в Хабаровске застрял в автомобильной пробке

Хабаровск третьи сутки завален снегом. Снежный циклон не спешит сдавать свои позиции, и снегоуборочная техника, похоже, не успевает за таким напором, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Мэрия заявила, что вся техника брошена на расчистку, но, похоже, с этим снегом даже самые мощные машины не могут справиться — город продолжает стоять в пробках. По-видимому, снег и снегоуборочная техника борются не на равных — в разных весовых категориях: снег, безусловно, побеждает, поэтому город перманентно стоит в пробках.
И в пробках иногда случаются необычные. Водители, терпеливо ожидающие своей очереди в снежных заторах, начали делиться в социальных сетях удивительным наблюдением. В телеграм-канале «Хабарейро» один из водителей сообщил, что на улице Ленинградской ему и другим автомобилистам «повстречался орёл». Птица, по описанию водителей, «прилетела вместе с машинами и встала в пробке».
Однако, как выяснил корреспондент «АиФ-Дальинформ», это был не орёл, а зимняк, или мохноногий конёк — хищная птица, которая не уступает орлу по силе и ловкости, из семейства ястребиных. Птица обычно встречается в тундре, лесотундре и на севере таёжной зоны.
Примечательно, что на зимовках или в период пролёта такие хищники могут быть встречены в совершенно необычных для себя местах. И вот в этот раз он «приключился» в самом центре города, попав в пробку среди припаркованных автомобилей.
Необычное появление птицы не оставило равнодушными местных жителей. В комментариях люди весело делились своими впечатлениями: «Порядочный, со всеми стоит, по встречке не обходит».
Неожиданный гость Хабаровска скрасил напряжённую ситуацию на дорогах.