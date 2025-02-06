И.о. министра образования Хабаровского края провел урок для школьников

Особое внимание было уделено дефициту кадров в Хабаровском крае в таких сферах, как сельское хозяйство, медицина и рабочие профессии. Дефицит кадров в Хабаровском крае, как и во всей России, наблюдается в сельском хозяйстве, медицине, не хватает специалистов рабочих профессий. Уроки профориентации проводят в школах, чтобы дети знали, где они смогут применить себя в будущем. Им рассказывают не только о плюсах, но и о сложностях, чтобы выбор будущей профессии был осознанным.