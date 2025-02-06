В рамках федерального проекта «Россия — мои горизонты» и.о. министра образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин провел урок профориентации для школьников. Встреча состоялась в одной из школ Хабаровска в рамках еженедельных уроков, направленных на ознакомление детей с профессиональными возможностями, предоставляемыми государством, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Алексей Мокрушин рассказал учащимся о различных федеральных конкурсах, а также о профориентационных проектах «Россия — мои горизонты» и «Билет в будущее». Он поделился своим личным опытом, пройдя путь от учителя математики до и.о. министра, подчеркнув значимость участия в подобных конкурсах для построения успешной карьеры.
И.о. министра образования Хабаровского края провел урок для школьников. Фото: Пресс-служба мэрии Хабаровска.
И.о. министра образования Хабаровского края провел урок для школьников. Фото: Пресс-служба мэрии Хабаровска.
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Особое внимание было уделено дефициту кадров в Хабаровском крае в таких сферах, как сельское хозяйство, медицина и рабочие профессии. Дефицит кадров в Хабаровском крае, как и во всей России, наблюдается в сельском хозяйстве, медицине, не хватает специалистов рабочих профессий. Уроки профориентации проводят в школах, чтобы дети знали, где они смогут применить себя в будущем. Им рассказывают не только о плюсах, но и о сложностях, чтобы выбор будущей профессии был осознанным.
— Мы должны помочь детям понять, какие возможности открываются перед ними, и как использовать эти возможности для достижения своих целей, — отметил он.