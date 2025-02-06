Химик Уточникова: люминофоры сложнее всего подделать на евро и франках

Можно провести аналогию с лифтом в многоэтажке. Представьте, что вы живете на пятом этаже, а сосед — на третьем. Это ваше возбужденное состояние, а основное состояние — первый этаж. Фонарь — это лифт, он едет на седьмой этаж, а дальше вы спускаетесь на свой этаж по перилам. А когда вы спускаетесь с пятого этажа — или с третьего, как ваш сосед, — то испускаете свет. Чем выше этаж — тем больше энергия. Так что вы засветились, допустим, зеленым, а сосед — красным.