25 лет назад завершился второй штурм Грозного

«Были и проблемы: по-моему, само решение штурмовать силами внутренних войск МВД мешало координации российских отрядов. А силы боевиков недооценили, и армейские части все равно были втянуты в городские бои. К тому же, это по-прежнему была армия 1990-х годов со всеми вытекающими. Но только действовала она уже на полную мощность — какой бы она ни была. То есть это был не кромешный кошмар, а превозмогание», — сказал Норин.