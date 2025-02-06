Создано приложение для диагностики коронавирусной пневмонии

«Рентгенография грудной клетки с последующей интеллектуальной классификацией изображений может быть основным инструментом для скрининга COVID-19 во время пандемий. Нам удалось доработать и обучить нейросеть так, что наше приложение стало уникальным продуктом», — рассказал профессор кафедры «Медицинская кибернетика и информатика» ПГУ Леонид Кривоногов. Он пояснил, что нейросеть, используемая в приложении, обучена более чем на 1 200 рентгеновских снимках.