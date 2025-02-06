Минобразования Беларуси изменило профильные экзамены для поступления в вузы

Минобразования изменило профильные экзамены для поступления в вузы. Это следует из постановления Министерства образования № 12 от 13 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В указанном документе в новой редакции прописан перечень групп специальностей и соответствующих им профильных испытаний для абитуриентов, которые поступают в учреждения высшего образования. Согласно постановлению, по некоторым специальностям были изменены предметы профильного испытания. К примеру, на специальности «регионоведение», «музейное дело и охрана историко-культурного наследия», «историческое образование», «управление документами», «история» с 1 января 2026 года абитуриенты будут сдавать историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ) и обществоведение.
До названной даты поступающие в вузы будут сдавать всемирную историю (новейшее время) или историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ), историю Беларуси или историю Беларуси в контексте всемирной истории. Также сказано, что те, кто поступают на специальность «туризм и гостеприимство» с 1 января 2026 года будут сдавать математику и иностранный язык, а до 31 декабря 2025 года — географию и математику. Постановление вступило в силу 6 февраля 2025 года.
Тем временем Минобразования завершает разработку концепции образовательного хаба в Беларуси.
Ранее Минобразования утвердило 10 правил для школьников и родителей в Беларуси.
Кроме того, Совмин Беларуси увеличил надбавки к зарплате среднему медперсоналу.