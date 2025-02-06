Минобразования Беларуси изменило профильные экзамены для поступления в вузы

До названной даты поступающие в вузы будут сдавать всемирную историю (новейшее время) или историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ), историю Беларуси или историю Беларуси в контексте всемирной истории. Также сказано, что те, кто поступают на специальность «туризм и гостеприимство» с 1 января 2026 года будут сдавать математику и иностранный язык, а до 31 декабря 2025 года — географию и математику. Постановление вступило в силу 6 февраля 2025 года.