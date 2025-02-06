В Омской области после потепления похолодает до −25 градусов

В пятницу в Омской области похолодает до −25 градусов, осадков не предвидится. О том, какая будет погода в Омске 7 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Температура воздуха ночью от −14 до −19 градусов. Местами столбик термометра опустится до −25 градусов. Днем воздух прогреется до −7…-12 градусов. Существенных осадков на территории не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 3−8 м/с.
В утренние часы отдельные районы накроет туман. В течение суток на дорогах сохранится гололедица.
Ранее «КП Омск» сообщала, что синоптики Гидрометцентра рассказали, какая будет погода в Омской области в феврале.