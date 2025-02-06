Новая техника для вывоза отходов появилась во Владивостоке

Новая техника для вывоза твердых коммунальных отходов появилась во Владивостоке. Машины главе города Константину Шестакову передал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе дальневосточной столицы.
Автомобили поступили на вооружение муниципального дорожного предприятия дальневосточной столицы «Содержание городских территорий». Они произведены на Минском автомобильном заводе. Вместимость прессованных отходов в них увеличена с трёх до пяти тонн. Часть машин будет с поворотной задней осью. Это облегчит работу в стеснённых городских условиях.
Из семи машин во Владивосток поступило шесть. Ещё одна будет на вооружении в Артёме. В ближайшее время ожидается поставка еще 18 машин. Всего правительство края запланировало приобретение 210 новых автомобилей для вывоза мусора. Машины распределят среди всех муниципалитетов, сделавших заявки.
Напомним, муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ) станет подрядчиком Приморского экологического оператора (ПЭО) и займётся вывозом мусора на коммерческих условиях. Такая практика будет применена в Советском районе города, от жителей которого поступает масса жалоб. Соответствующий проект поддержали депутаты Думы города Владивостока на первом заседании 2025 года в четверг, 30 января.