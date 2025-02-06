Новая техника для вывоза отходов появилась во Владивостоке

Из семи машин во Владивосток поступило шесть. Ещё одна будет на вооружении в Артёме. В ближайшее время ожидается поставка еще 18 машин. Всего правительство края запланировало приобретение 210 новых автомобилей для вывоза мусора. Машины распределят среди всех муниципалитетов, сделавших заявки.