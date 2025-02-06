В Башкирии почетные доноры России получат 18 тысяч рублей

Ленара Иванова рассказала, что одна из почетных доноров России Гульнара Сабурова — сотрудница филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по городу Нефтекамску. Женщина регулярно сдает плазму крови уже больше 10 лет, тем самым спасая жизни других людей. Такое продолжение получила её профессиональная деятельность, тоже связанная с помощью людям — оформлением выплат и льгот, поддержкой в трудной жизненной ситуации. Более того, неравнодушная сотрудница вдохновила и других коллег на донацию, показывая на своем примере, что донорство — это не только почетно, но и полезно для организма.