Жителей Хабаровского края зовут навестить брошенные корабли

Партнёры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили ряд активностей, которые помогут жителям и гостям Хабаровского края увлекательно провести грядущие выходные. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», главным событием будущего уикенда станет международный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» (0+).
По информации пресс-службы министерства туризма региона, мероприятие пройдёт 8 февраля в селе Волочаевка в Еврейской автономной области. В программе фестиваля историческая реконструкция боевого противостояния красноармейцев, а также различные квесты и мастер-классы. Вход на фестиваль «Волочаевские дни» свободный.
Также 8 февраля в Хабаровском крае состоится 3-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (0+). Принять участие в забегах приглашают всех желающих, вне зависимости от уровня подготовки. Старты пройдут практически во всех районах и городах региона. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и памятными призами. Зарегистрироваться на гонку можно на портале Госуслуг.
В этот же день в краевом визит-центре «Амурский утес» состоится премьера первого фильма «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь» из цикла «Труднодоступные жемчужины Хабаровского края» (0+). Документальная картина погрузит зрителей в мир невероятной красоты и величия природы, раскрывая тайны чрезвычайно живописного горного массива. Гостей ждут также презентация проекта с участием съемочной группы, которой можно будет задать интересующие вопросы.
В воскресенье, 9 февраля, всем желающим предлагают отправиться в интересное путешествие на остров Большой Уссурийский (6+). Тур рассчитан на пять часов. За это время его участники смогут навестить заброшенные корабли, а на обратном пути для них устроят уютный зимний пикник у костра. Приятным бонусом к общим впечатлениям станут атмосферные фото на память. Желающим присоединиться к путешествию рекомендуют тепло одеться и взять с собой перекус, а также термос с горячим чаем или кофе.
Для тех, кто не хочет в выходные покидать город, 9 февраля будет организована экскурсия-реконструкция «Тени китайской слободки» (16+). Туристы отправятся на место, где в Хабаровске ранее располагался так называемый китайский квартал. Когда-то жизнь слободки кипела в окрестностях современной площади Славы. Просуществовал китайский квартал до 1930-х годов. Отмечается, что участникам экскурсии расскажут про китайский театр и покажут, где находился старый буддистский храм.
Кроме того, в воскресенье в гости ждут тех, кто желает провести время в семейном кругу — для них проведут литературную программу, посвященную творчеству известного писателя Святослава Сахарнова (0+). Знаменит он своими трудами по итогам экспедиций в Арктику, на Командорские и Курильские острова, а также на Кубу. Программа построена на истории путешествий и творчестве автора. Завершится встреча чаепитием.
Всю актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях в регионе можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники и в социальных сетях регионального туристского информационного центра.