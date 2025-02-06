Жителей Хабаровского края зовут навестить брошенные корабли

В воскресенье, 9 февраля, всем желающим предлагают отправиться в интересное путешествие на остров Большой Уссурийский (6+). Тур рассчитан на пять часов. За это время его участники смогут навестить заброшенные корабли, а на обратном пути для них устроят уютный зимний пикник у костра. Приятным бонусом к общим впечатлениям станут атмосферные фото на память. Желающим присоединиться к путешествию рекомендуют тепло одеться и взять с собой перекус, а также термос с горячим чаем или кофе.