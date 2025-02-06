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На трассу под Екатеринбургом съехались пожарные, медики и автоинспекторы

Под Екатеринбургом прошли учения МЧС совместно с ГИБДД и медиками.

Источник: Комсомольская правда

На трассе под Екатеринбургом прошли учения спасателей совместно с автоинспекторами и медиками. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Легенда заключается в том, что обильные осадки спровоцировали снежные заносы. Так, на трассе Верхняя Пышма — поселок Садовый произошло ДТП. Водитель и пассажир на легковом автомобиле оказались зажаты в машине, а пассажиры автобуса получили травмы. Очевидцы якобы сообщили о происшествии в экстренные службы.

— Экипаж ГИБДД организовал движение транспорта, чтобы избежать затора, а сотрудники МЧС России с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали медикам, — рассказали спасатели.

Пожарный расчет ликвидировал угрозу возгорания топлива. Психологи МЧС оказывали пассажирам помощь. Учения прошли успешно. Последствия ДТП устранили за полчаса.

ГИБДД