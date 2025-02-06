На трассу под Екатеринбургом съехались пожарные, медики и автоинспекторы

Легенда заключается в том, что обильные осадки спровоцировали снежные заносы. Так, на трассе Верхняя Пышма — поселок Садовый произошло ДТП. Водитель и пассажир на легковом автомобиле оказались зажаты в машине, а пассажиры автобуса получили травмы. Очевидцы якобы сообщили о происшествии в экстренные службы.