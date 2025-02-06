На киви из Чили в Калининградскую область прибыли вредные насекомые, не обитающие в России

В Калининградскую область на киви из Чили обнаружили тутовую щитовку — вредное насекомое, которое наносит урон плодовым деревьям и лесным насаждениям. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Заражённой оказалась партия общим весом 546 кг. По словам специалистов, насекомые распространены на всех континентах, но не обитают на территории России, поэтому не представляют угрозы для сельского хозяйства. Фрукты разрешили продавать в магазинах региона.
«Опасности для здоровья человека заражённые щитовкой плоды не представляют. Перед употреблением в пищу их достаточно тщательно вымыть», — уточнили в ведомстве.
В январе в партии руколы из Сербии, которую доставили в Калининградскую область, обнаружили западного (калифорнийского) цветочного трипса — вредное насекомое, которое уничтожает овощные культуры.