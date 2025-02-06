В Ростове-на-Дону из-за непогоды повалило больше 200 деревьев

В Ростове-на-Дону городские спасатели убрали 107 поваленных деревьев. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
Согласно опубликованной информации, в Ростове промзошло падение порядка 206 деревьев.
— Ликвидированы последствия падений 195 деревьев, силами спасателей убраны 107 деревьев. На контроле остается 11 аварийных деревьев, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее КП- Ростов-на-Дону сообщила о застрявшей девочке в деревянном поддоне. Ребенок просидел на морозе несколько часов, пока прохожая не заметила школьницу и не вызвала спасателей.