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В Ростове-на-Дону из-за непогоды повалило больше 200 деревьев

Спасатели Ростова-на-Дону продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону городские спасатели убрали 107 поваленных деревьев. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Согласно опубликованной информации, в Ростове промзошло падение порядка 206 деревьев.

— Ликвидированы последствия падений 195 деревьев, силами спасателей убраны 107 деревьев. На контроле остается 11 аварийных деревьев, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее КП- Ростов-на-Дону сообщила о застрявшей девочке в деревянном поддоне. Ребенок просидел на морозе несколько часов, пока прохожая не заметила школьницу и не вызвала спасателей.