Совмин определил товары, цены на которые будут регулироваться в Беларуси. Это следует постановления белорусского правительства № 69 «О регулировании цен (тарифов)» от 4 февраля 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Уточняется, что под регулирование со стороны государственных органов в случае необходимости стабилизации ситуации с ценами попадут товары, предназначенные для строительства объектов, для производства стройматериалов. Кроме того, госрегулирование затронет древесные топливные гранулы (пеллеты), которые производятся и реализуются на внутреннем рынке организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.
Согласно документу, в перечень попали товары, которые продаются по внешнеторговым договорам. Это свежие или охлажденные, замороженные туши и полутуши крупного рогатого скота, прочие необваленные отруба крупного рогатого скота. Также называются молоко, сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, как с добавлением сахара или других подсластителей, так и без, сливочное масло, сыры.
В постановлении правительства сказано, что решение не будет распространяться на те товары, цены на которые регулируются приложением к указу № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». Вместе с тем Совет министров поручил Министерству архитектуры и строительства, Министерству лесного хозяйства, Министерству сельского хозяйства и продовольствия привести нормативные правовые акты в соответствие с данным постановлением, а также принять меры по его реализации.
Основные пункты документа, которые касаются регулирования цен и тарифов, вступят в силу через 30 дней с момента опубликования.
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