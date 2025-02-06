Совмин определил товары, цены на которые будут регулироваться в Беларуси

В постановлении правительства сказано, что решение не будет распространяться на те товары, цены на которые регулируются приложением к указу № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». Вместе с тем Совет министров поручил Министерству архитектуры и строительства, Министерству лесного хозяйства, Министерству сельского хозяйства и продовольствия привести нормативные правовые акты в соответствие с данным постановлением, а также принять меры по его реализации.