Ученые предложили новый подход к созданию устройств для систем связи

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые НГУ установили, что для создания компактной «линейки» оптических частот достаточно всего несколько миллиметров обычного оптоволокна. Такую линейку частот можно использовать для точного измерения времени и расстояния, что найдет свое применение в различных областях науки и метрологии, начиная от сверхточной спектроскопии, которая может быть полезна для биосенсинга, и заканчивая сверхточной GPS-навигацией, сообщили ТАСС в Минобрнауки России.
«Для этого достаточно снять пластиковую оболочку с волокна и нагреть его углекислотным лазером. В месте нагрева волокно немного разбухнет, то есть возникнет небольшая вариация радиуса. Именно эта вариация будет задерживать излучение внутри этой области», — цитирует министерство научного сотрудника Лаборатории волоконных лазеров вуза Алену Колесникову.
Изобретение ученых касаются так называемых частотных гребенок — это лазерные устройства с излучением, спектр которого разделен на множество узких спектральных линий с равными частотными промежутками. Такие лазерные «линейки» эффективны для определения спектров в оптических системах связи, спутниковой навигации, астрофизике и быстром химическом анализе. Ранее для их создания использовались части оптоволокно разных форм — сферы, кольца и других. Ученые НГУ путем моделирования выяснили, что для создания таких гребенок подойдет любая форма оптоволокна.