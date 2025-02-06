Ученые предложили новый подход к созданию устройств для систем связи

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые НГУ установили, что для создания компактной «линейки» оптических частот достаточно всего несколько миллиметров обычного оптоволокна. Такую линейку частот можно использовать для точного измерения времени и расстояния, что найдет свое применение в различных областях науки и метрологии, начиная от сверхточной спектроскопии, которая может быть полезна для биосенсинга, и заканчивая сверхточной GPS-навигацией, сообщили ТАСС в Минобрнауки России.