В Приморье рассказали о состоянии тигренка-сироты, вышедшего к людям

Во вторник центр «Амурский тигр» сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок. На кадрах, сделанных местными жителями и опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило минприроды региона, по результатам осмотра следов было установлено, что это тигренок в возрасте четырех-пяти месяцев. Следов тигрицы рядом не было. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому было решено его отловить. Охотнадзор поймал зверя ночью 6 февраля.