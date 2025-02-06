В Приморье рассказали о состоянии тигренка-сироты, вышедшего к людям

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Амурский тигренок, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сильно истощен и обезвожен, сообщил РИА Новости гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Во вторник центр «Амурский тигр» сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок. На кадрах, сделанных местными жителями и опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило минприроды региона, по результатам осмотра следов было установлено, что это тигренок в возрасте четырех-пяти месяцев. Следов тигрицы рядом не было. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому было решено его отловить. Охотнадзор поймал зверя ночью 6 февраля.
«Сильно истощён и очень слаб. Не очень хорошее состояние», — сказал Арамилев.
По его словам, критических травм у тигра нет.
«Больше волнует истощение и обезвоживание. Коварны они, к сожалению, и не всегда можно обратить последствия. Животное, тем более тигра, хоть и маленького, на круглосуточные капельницы не положишь», — отметил эксперт.
Как сообщает департамент охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, пойманный тигрёнок — «девочка» возрастом три-пять месяцев, весом 24 килограмма.
«У тигрёнка взяли все необходимые анализы и поместили в карантинный вольер. Животное проведёт в реабилитационном центре некоторое время, пока не подрастёт и не окрепнет. Тогда специалисты примут решение о дальнейшей судьбе тигрицы. Специалисты пока не могут говорить с уверенностью о перспективах состояния здоровья животного, поскольку оно сильно истощено», — отмечает департамент.