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Главные новости 6 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 6 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 февраля 2025 года.

Россия и США начали контактировать по переговорам по Украине

Источник: AP 2024

Представители России и США налаживают связь по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, пока речь идет об «очень предварительных контактах», которые позволят «оценить позиции, определить границы возможного».

Судам США предоставили бесплатный проход по Панамскому каналу

Источник: Reuters

Власти Панамы отменили плату за передвижение по Панамскому каналу для кораблей из США. На такой шаг власти республики пошли после заявлений американского лидера Дональда Трампа о необходимости «забрать Панамский канал» и слишком высоких тарифах для судов из Штатов.

Госсекретарь США обвинил ЮАР в совершении «плохих вещей»

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге, а причиной назвал «очень плохие вещи», которые совершают власти ЮАР. Об этом политик написал в соцсети X. Он объяснил, что власти страны экспроприируют частную собственность, а также продвигают «солидарность, равенство и устойчивость» на G20.

Премьер Польши Туск стал фигурантом уголовного дела о госперевороте

Источник: AP 2024

В Польше возбудили уголовное дело в отношении премьер-министра Дональда Туска. Он подозревается в госперевороте. Председатель Конституционного суда страны объяснил, что среди фигурантов дела — ряд министров, судей, прокуроров и представителей парламента страны.

С космодрома Плесецк в последний раз запустили ракету «Союз-2.1в»

Расчеты ВКС России отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области. После этого старта больше пусков данной модели не планируется. Запуск стал последним в истории для такого типа ракет. Всего в космос отправили 13 «Союз-2.1в».

Трамп Дональд