Главные новости 6 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 февраля 2025 года.
Россия и США начали контактировать по переговорам по Украине
Представители России и США налаживают связь по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, пока речь идет об «очень предварительных контактах», которые позволят «оценить позиции, определить границы возможного».
Судам США предоставили бесплатный проход по Панамскому каналу
Власти Панамы отменили плату за передвижение по Панамскому каналу для кораблей из США. На такой шаг власти республики пошли после заявлений американского лидера Дональда Трампа о необходимости «забрать Панамский канал» и слишком высоких тарифах для судов из Штатов.
Госсекретарь США обвинил ЮАР в совершении «плохих вещей»
Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге, а причиной назвал «очень плохие вещи», которые совершают власти ЮАР. Об этом политик написал в соцсети X. Он объяснил, что власти страны экспроприируют частную собственность, а также продвигают «солидарность, равенство и устойчивость» на G20.
Премьер Польши Туск стал фигурантом уголовного дела о госперевороте
В Польше возбудили уголовное дело в отношении премьер-министра Дональда Туска. Он подозревается в госперевороте. Председатель Конституционного суда страны объяснил, что среди фигурантов дела — ряд министров, судей, прокуроров и представителей парламента страны.
С космодрома Плесецк в последний раз запустили ракету «Союз-2.1в»
Расчеты ВКС России отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области. После этого старта больше пусков данной модели не планируется. Запуск стал последним в истории для такого типа ракет. Всего в космос отправили 13 «Союз-2.1в».