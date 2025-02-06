Главные новости 6 февраля 2025 года

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге, а причиной назвал «очень плохие вещи», которые совершают власти ЮАР. Об этом политик написал в соцсети X. Он объяснил, что власти страны экспроприируют частную собственность, а также продвигают «солидарность, равенство и устойчивость» на G20.