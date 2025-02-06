Минобр актуализировал перечень специальностей и профиспытаний для абитуриентов

Согласно постановлению, абитуриентам, которые выбрали для себя такие специальности, как «Историческое образование», «История», «Регионоведение», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» и «Управление документами» с 1 января 2026 года для поступления в вуз нужно будет сдавать историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. Эти предметы они могут сдать как на централизованном экзамене, так и централизованном тесте.