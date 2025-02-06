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Минобр актуализировал перечень специальностей и профиспытаний для абитуриентов

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Министерство образования Беларуси изложило в новой редакции перечень групп специальностей и соответствующих им профильных испытаний абитуриентов, поступающих в вузы, это предусмотрено ведомственным постановлением № 12 от 13 января, сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Документ вступает в силу в четверг, 6 февраля.

Согласно постановлению, абитуриентам, которые выбрали для себя такие специальности, как «Историческое образование», «История», «Регионоведение», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» и «Управление документами» с 1 января 2026 года для поступления в вуз нужно будет сдавать историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. Эти предметы они могут сдать как на централизованном экзамене, так и централизованном тесте.

Во вступительной кампании этого года выпускники школ, поступающие на эти специальности, будут сдавать ЦТ или ЦЭ по всемирной истории (новейшее время) или истории Беларуси в контексте всемирной истории, историю Беларуси или историю Беларуси в контексте всемирной истории.

Для специальности «Туризм и гостеприимство» тоже внесены некоторые изменения: со следующего года предметами профильного испытания — ЦТ или ЦЭ — будут математика и иностранный язык, до 31 декабря 2025-го — география и математика.

Новый предмет

В текущем учебном году в школах Беларуси появился новый предмет — «История Беларуси в контексте всемирной истории», но сдать профильное централизованное тестирование по нему пока смогут не все.

По информации Минобра, ЦТ по этому учебному предмету в 2025 году смогут сдать выпускники только 14 экспериментальных классов.

Новая интегрированная дисциплина, которая объединила курс по истории Беларуси и всемирной истории, появилась в 10-х классах с 1 сентября 2024 года. Как заявлял министр образования Андрей Иванец, этот предмет даст полное представление учащимся об историческом процессе.

Также был подготовлен пробный вариант учебного пособия по этому предмету для 11-классников — использовать его начали примерно в двух десятках школ. Их выпускники и получат с этого года право сдавать профильное ЦТ по этому предмету.

образование