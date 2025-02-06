Минобр актуализировал перечень специальностей и профиспытаний для абитуриентов

Документ вступает в силу в четверг, 6 февраля.
Согласно постановлению, абитуриентам, которые выбрали для себя такие специальности, как «Историческое образование», «История», «Регионоведение», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» и «Управление документами» с 1 января 2026 года для поступления в вуз нужно будет сдавать историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. Эти предметы они могут сдать как на централизованном экзамене, так и централизованном тесте.
Во вступительной кампании этого года выпускники школ, поступающие на эти специальности, будут сдавать ЦТ или ЦЭ по всемирной истории (новейшее время) или истории Беларуси в контексте всемирной истории, историю Беларуси или историю Беларуси в контексте всемирной истории.
Для специальности «Туризм и гостеприимство» тоже внесены некоторые изменения: со следующего года предметами профильного испытания — ЦТ или ЦЭ — будут математика и иностранный язык, до 31 декабря 2025-го — география и математика.
Новый предмет
В текущем учебном году в школах Беларуси появился новый предмет — «История Беларуси в контексте всемирной истории», но сдать профильное централизованное тестирование по нему пока смогут не все.
По информации Минобра, ЦТ по этому учебному предмету в 2025 году смогут сдать выпускники только 14 экспериментальных классов.
Новая интегрированная дисциплина, которая объединила курс по истории Беларуси и всемирной истории, появилась в 10-х классах с 1 сентября 2024 года. Как заявлял министр образования Андрей Иванец, этот предмет даст полное представление учащимся об историческом процессе.
Также был подготовлен пробный вариант учебного пособия по этому предмету для 11-классников — использовать его начали примерно в двух десятках школ. Их выпускники и получат с этого года право сдавать профильное ЦТ по этому предмету.