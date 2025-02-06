В Ростове с 10 февраля ограничат движение на нескольких улицах

С 10 февраля в Ростове введут ограничения движения на четырех улицах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Так, до 31 марта автомобилисты не смогут проехать по улице Сарьяна на пересечении с 39-й Линией и 37-й Линией. Кроме того, проезд будет закрыт и на улице 2-й Пролетарской, на участке пересечения с 39-й Линией и 43-й Линией. Причиной временных неудобств стали работы на подземных коммуникациях.
По этой же причине с 10 февраля по 20 июня ограничат движение транспорта по улице Текучева, на участке от строения № 382Б до строения № 378.
Ограничения коснулись и улицы Береговой, 17/1. Там частично ограничат движение транспорта по переулку Островского, вдоль строения № 1, а также прекращено движение пешеходов по пешеходному переходу на улице Береговой. Причиной временных ограничений стали строительные работы.