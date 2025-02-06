В Ростове с 10 февраля ограничат движение на нескольких улицах

Так, до 31 марта автомобилисты не смогут проехать по улице Сарьяна на пересечении с 39-й Линией и 37-й Линией. Кроме того, проезд будет закрыт и на улице 2-й Пролетарской, на участке пересечения с 39-й Линией и 43-й Линией. Причиной временных неудобств стали работы на подземных коммуникациях.