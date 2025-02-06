Как планируют развивать туризм в предгорьях Алматы

Целью Комплексного плана развития туризма является создание комплексных условий для устойчивого развития туризма Алматинского горного кластера на основе стратегического кластерного планирования в рамках Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023−2029 годы.
Принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат.
Документ предусматривает реализацию 127 мероприятий, среди которых развитие горного кластера в Малом и Большом Алматинском ущельях, реализация инфраструктурных проектов, работы по благоустройству территорий, расширение прямых международных авиарейсов, обеспечение безопасности туристов, повышение квалификации и качества оказываемых услуг.
В частности, в Малом Алматинском ущелье планируются:
- разработка технико-экономического обоснования на строительство канатных дорог и трасс для катаний. (2025 год — Фаза 1 «Пик Нурсултан» и «Сухой лог», Фаза 2 «Кимасар», Фаза 3 «Пионер-Оi Qaragai», 2027 год — Фаза 4 «Бутаковка-Пионер», 2028 год — Фаза 5 «Бутаковка»);
- строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения);
- строительство горной деревни Медеу-Шыбулак;
- строительно-монтажные работы канатной дороги «Medeu Eco Park — Кок Жайляу»;
- строительство перехватывающего паркинга с организацией пересадок на электрические шаттлы в составе ТЦ «Ритц-палас»;
- запуск электрических шаттлов для пользователей перехватывающих парковок на маршруте Алматы (пл. Абая) — ГК Шымбулак;
- строительно-монтажные работы по строительству канатных дорог Есентай — Medeu Eco Park;
- строительство гостиничного комплекса на 32 номера в ушелье Кимасар;
- строительство 15 глэмпингов в Иле-Алатауском национальном парке;
- строительство визит-центра Tau Hub в Бутаковке;
- строительство гостиничного комплекса Medeu Park Hotel;
- строительство рекреационного комплекса в Музтау;
- развитие курорта «Tuyk Su» и др.
В Большом Алматинском ущелье планируются:
- разработка проектно-сметной документации на строительство канатной дороги БАО и строительно-монтажные работы;
- строительно-монтажные работы по канатной дороге Казачка — Кок-Жайлау;
- реконструкция термального источника «Алма Арасан»;
- разработка проектно-сметной документации на строительство многоуровневого паркинга на пр. аль-Фараби;
- разработка проектно-сметной документации на строительство парковки в ущелье «Казачка»;
- строительно-монтажные работы по парковкам «ГЭС-1», «Аюсай», «Плотина», «Кокшокы»;
- запуск автобусного сообщения Алматы — Аюсай;
- установка зарядных станций для электрического автотранспорта на парковочных зонах и транспортно-пересадочных узлах;
- капитальный ремонт автодороги «Алматы-Космостанция»;
- строительство визит-центра, гостиниц, глэмпингов, экологичных шатров или домиков, оздоровительного центра и объектов общепита на БАО;
- строительство автодороги от с. Батан до плато Ассы;
- благоустройство ряда троп и др.
Кроме того, в планах запуск прямых рейсов: Алматы — Франкфурт, Алматы — Шанхай, Алматы — Гуанчжоу, Алматы — Мумбай, Алматы — Чэнду, Алматы — Нью-Йорк, Алматы — Токио.
В рамках всеобщей цифровизации будет запущено городское мобильное приложение Almaty City App, а горные маршруты на картографических, туристских платформах (2Gis, Яндекс. Карты
Какие результаты ожидаются от реализации Комплексного плана:
- увеличение числа иностранных туристов с 630 тыс. до 1,8 млн человек;
- увеличение занятых в сфере туризма с 80,9 тыс. человек до 106 тыс. человек;
- сумма частных инвестиций — 196,3 млрд тенге;
- увеличение налоговых поступлений с 90,7 млрд до 184,3 млрд тенге.
На реализацию проекта потребуются денежные средства в размере 655 911 млн тенге.
Из них:
- из республиканского бюджета — 322 081 млн тенге,
- из местного бюджета — 121 463 млн тенге,
- частные инвестиции — 212 367 млн тенге.
Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий, обещают разработчики.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля 2025 года.