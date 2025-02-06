Из Казахстана в Узбекистан запустят два туристических поезда

АО «Пассажирские перевозки» запускает два туристических поезда в преддверии празднования Наурыз мейрамы. Поезд «Керуен Экспресс» отправится из Алматы и пройдет по маршруту «Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Тараз-Алматы». Продолжительность путешествия составит 7 дней — с 21 по 27 марта 2025 года. Поезд «Jibek Joly» начнет свой маршрут также из Алматы, следуя по направлению «Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Алматы». Тур продлится 6 дней — с 20 по 25 марта 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.