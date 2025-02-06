Из Казахстана в Узбекистан запустят два туристических поезда

АО «Пассажирские перевозки» запускает два туристических поезда в преддверии празднования Наурыз мейрамы. Поезд «Керуен Экспресс» отправится из Алматы и пройдет по маршруту «Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Тараз-Алматы». Продолжительность путешествия составит 7 дней — с 21 по 27 марта 2025 года. Поезд «Jibek Joly» начнет свой маршрут также из Алматы, следуя по направлению «Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Алматы». Тур продлится 6 дней — с 20 по 25 марта 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Туристические поезда сформированы из новых вагонов. «Керуен Экспресс» включает пять вагонов: четыре купейных и один вагон-ресторан. «Jibek Joly» состоит из семи вагонов, включая шесть купейных и один вагон-ресторан.
В Туркестане туристы посетят священные места и архитектурные памятники, включая мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Караван-сарай, воссоздающий атмосферу Великого шелкового пути.
В Ташкенте туристов ждет насыщенная программа, включающая посещение исторического комплекса Хазрати-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолея святого Абу-Бакра Каффали Шаши и Толе-Би. Кроме того, гости столицы Узбекистана смогут насладиться современными развлечениями, посетив тематический парк Magic City и другие достопримечательности. В Самарканде туристы откроют для себя величественные исторические памятники: комплекс Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан с медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари и медресе Улугбека.
Последней остановкой поезда «Керуен Экспресс» станет Тараз — один из древнейших городов Казахстана, известный своей богатой историей и архитектурным наследием. Здесь путешественники смогут увидеть уникальные памятники и культурное наследие региона.
В стоимость туристического пакета входит: проезд на комфортабельном туристическом поезде, тур-программа с сопровождением профессиональных гидов, питание, экскурсии с входными билетами и трансферы. Турпакеты доступны в продаже через туристические агентства.
В конце января 2025 года стало известно, что поезд №¾ «Астана-Алматы» стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта. Поездка по маршруту занимает 17 часов, и на первом рейсе 500 пассажиров смогли воспользоваться возможностью подключиться к сети. Также сообщалось, что «Қазақстан темір жолы» и «Российские железные дороги» намерены синхронизировать работу по увеличению пропускной способности девяти межгосударственных стыковых пунктов.