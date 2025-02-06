Специалисты изымут из продажи учебное издание для детей по белорусскому языку из-за ошибок

Специалисты изымут из продажи учебное издание по белорусскому языку из-за ошибок, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что одна из пользователей TikTok выложила видео, на котором показывала орфографические ошибки в учебном пособии по белорусскому языку для учащихся вторых классов. Данное видео растиражировали экстремистские ресурсы, пишет агентство, акцентируя внимания на несовершенстве белорусской системы образования. Кроме того, в комментариях пользователи возмутились качеством учебника, обвинили учителя в его использовании. Многие обратили внимание на то, что пособие не имеет соответствующего грифа от государственных органов и значит, официально не утверждалось.
На ситуацию отреагировали в комитете по образованию Мингорисполкома. Специалисты изучили запись и сказали, что на видео рабочая тетрадь на печатной основе, которая не является обязательной для использования учащимися. Исключением является только тетрадь по математике для первого класса.
В комитете по образованию Мингорисполкома подчеркнули, что учитель не имеет права требовать покупку рабочих тетрадей на печатной основе.
«Что касается пособия для учащихся учреждений общего среднего образования “Беларуская мова, 2-i клас, Купалiнка”, оно не соответствует требованиям Министерства образования и не используется в столичных школах и гимназиях при организации образовательного процесса», — пояснили в ведомстве.
Предполагается, что автор данного видео купила тетрадь в розничной сети и использовала ее для дополнительных занятий дома. Однако по указанному факту со стороны соответствующих инстанций проводится проверка.
«Все экземпляры с ошибками будут изыматься из продажи», — говорится в сообщении.
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