Специалисты изымут из продажи учебное издание для детей по белорусскому языку из-за ошибок

В сообщении сказано, что одна из пользователей TikTok выложила видео, на котором показывала орфографические ошибки в учебном пособии по белорусскому языку для учащихся вторых классов. Данное видео растиражировали экстремистские ресурсы, пишет агентство, акцентируя внимания на несовершенстве белорусской системы образования. Кроме того, в комментариях пользователи возмутились качеством учебника, обвинили учителя в его использовании. Многие обратили внимание на то, что пособие не имеет соответствующего грифа от государственных органов и значит, официально не утверждалось.