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Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Источник: РИА Новости

О ее создании объявили на международном кинофоруме «Эхо “Евразия-Кинофест” в Бишкеке.

Также членами ассоциации стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан.

Только сплочение в большую евразийскую семью поможет нам устоять перед чуждыми идеалами, которые нам так яростно навязывает Запад.

Алёна Аршинова
депутат Госдумы, председатель АНО «Евразия»

Главная цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино.