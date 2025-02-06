Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии

О ее создании объявили на международном кинофоруме «Эхо “Евразия-Кинофест” в Бишкеке.
Также членами ассоциации стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан.
Только сплочение в большую евразийскую семью поможет нам устоять перед чуждыми идеалами, которые нам так яростно навязывает Запад.
Главная цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино.