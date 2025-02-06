В Башкирии заработала ледовая переправа в Бирске

Ледовую переправу через Белую в Бирске вновь открыли для движения транспорта. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Из-за аномально теплого начала зимы было принято решение приостановить работу переправы. Из-за повышения температуры воздуха на льду образовались полотна и изменилась структура покрытия. С приходом морозов переправу решили вновь открыть.
Уточняется, что разрешенная масса для автомобилей составляет три тонны.
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