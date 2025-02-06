Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии заработала ледовая переправа в Бирске

Разрешенная масса для машин — 3 тонны.

Источник: Комсомольская правда

Ледовую переправу через Белую в Бирске вновь открыли для движения транспорта. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Из-за аномально теплого начала зимы было принято решение приостановить работу переправы. Из-за повышения температуры воздуха на льду образовались полотна и изменилась структура покрытия. С приходом морозов переправу решили вновь открыть.

Уточняется, что разрешенная масса для автомобилей составляет три тонны.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.