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Лазерный скальпель от новосибирских разработчиков впервые поставили в клиники

По словам министра науки и инновационной политики области Вадима Васильева, разработка получила положительные отзывы.

Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники разработал и выпустил первые партии лазерного скальпеля. Инструмент уже получил положительные отзывы от врачей, которые опробовали его в деле.

Как сообщил в пресс-центре ТАСС министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, высокотехнологичный инструмент называется «Прометей».

«Вместо скальпеля используется лазер, что гораздо легче переносится человеком, меньше кровопотеря. Разработчик уже провёл технические и токсикологические тесты и успешно завершил доклинические испытания. С медицинской точки зрения этот продукт сильно опережает то, что сейчас используется в клиниках», — пояснил чиновник.

Также он отметил, что основной целью при разработке устройства являлось импортозамещение, однако получившийся аппарат даже превзошёл по характеристикам некоторые импортные аналоги.

На данный момент налажено мелкосерийное производство, широкое же внедрение скальпеля в работу больниц может занять около двух лет.

медицина