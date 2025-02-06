Лазерный скальпель от новосибирских разработчиков впервые поставили в клиники

Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники разработал и выпустил первые партии лазерного скальпеля. Инструмент уже получил положительные отзывы от врачей, которые опробовали его в деле.
Как сообщил в пресс-центре ТАСС министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, высокотехнологичный инструмент называется «Прометей».
«Вместо скальпеля используется лазер, что гораздо легче переносится человеком, меньше кровопотеря. Разработчик уже провёл технические и токсикологические тесты и успешно завершил доклинические испытания. С медицинской точки зрения этот продукт сильно опережает то, что сейчас используется в клиниках», — пояснил чиновник.
На данный момент налажено мелкосерийное производство, широкое же внедрение скальпеля в работу больниц может занять около двух лет.