Лазерный скальпель от новосибирских разработчиков впервые поставили в клиники

«Вместо скальпеля используется лазер, что гораздо легче переносится человеком, меньше кровопотеря. Разработчик уже провёл технические и токсикологические тесты и успешно завершил доклинические испытания. С медицинской точки зрения этот продукт сильно опережает то, что сейчас используется в клиниках», — пояснил чиновник.