Трёхполосное движение хотят сделать на ул. Адмирала Октябрьского в Севастополе

В Севастополе трёхполосное движение задумали сделать по ул. Адмирала Октябрьского. Это альтернативное решение по расширению узкой проезжей части, заявил и. о. замгубернатора Павел Иено, передаёт ИА SevastopolMedia.
«Мы максимально постарались найти то решение, которое обеспечит движение по трём полосам. То есть будет две полосы в одну сторону. Одна полоса в центр города. В дальнейшем посмотрим на организацию дорожного движения. Если будет необходимо, то мы одну полосу используем для реверсивного движения», — сообщил Иено в ходе прямого эфира.
Он отметил, что создание трёхполосного движения на ул. Адмирала Октябрьского — пока единственно возможное.
«Там непростой участок. Он связан с тем, что там уже имеется существующая застройка. С одной стороны, у нас находится станция скорой помощи, с другой — жилая застройка. Поэтому расширение на данном участке невозможно», — подчеркнул чиновник.
Напомним, прежде и. о. вице-губернатора рассказал, что для некоторых маршрутов, которые будут пролегать в объезд ремонтируемой ул. Адмирала Октябрьского, организуют бесплатные пересадки.
Как мы писали, правительство Севастополя подготовило схему проезда альтернативных маршрутов на время ремонта подпорных стен.