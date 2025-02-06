Трёхполосное движение хотят сделать на ул. Адмирала Октябрьского в Севастополе

«Мы максимально постарались найти то решение, которое обеспечит движение по трём полосам. То есть будет две полосы в одну сторону. Одна полоса в центр города. В дальнейшем посмотрим на организацию дорожного движения. Если будет необходимо, то мы одну полосу используем для реверсивного движения», — сообщил Иено в ходе прямого эфира.