Минприроды проверит загрязненную воронежскую реку Толучеевка, где погиб бобер

— Очистные сооружения в селе Заброды Калачеевского района, откуда могла произойти утечка, находятся в собственности администрации Калачеевского района, — пояснила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. — Информация о гибели бобра передана в региональное министерство лесного хозяйства. При этом сотрудники Минприроды 6 февраля выйдут на место сброса для отбора проб почвы и воды, чтобы установить все нарушения".