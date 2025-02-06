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Минприроды проверит загрязненную воронежскую реку Толучеевка, где погиб бобер

Экологическое состояние реки Толучеевка в Калачеевском районе проверит Минприроды Воронежской области. Дело в том, что местные жители сообщили о гибели животных, в частности бобра, на водном объекте.

В загрязнении водоема подозревается муниципальное предприятие «Райводснаб». Ему выставлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.

По мнению местных жителей, виной всему — стоки из канализационной насосной станции, которые попали в реку Толучеевка. Поступившие данные будут проверяться.

— Очистные сооружения в селе Заброды Калачеевского района, откуда могла произойти утечка, находятся в собственности администрации Калачеевского района, — пояснила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. — Информация о гибели бобра передана в региональное министерство лесного хозяйства. При этом сотрудники Минприроды 6 февраля выйдут на место сброса для отбора проб почвы и воды, чтобы установить все нарушения".

экология