Минприроды проверит загрязненную воронежскую реку Толучеевка, где погиб бобер

В загрязнении водоема подозревается муниципальное предприятие «Райводснаб». Ему выставлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.
По мнению местных жителей, виной всему — стоки из канализационной насосной станции, которые попали в реку Толучеевка. Поступившие данные будут проверяться.
— Очистные сооружения в селе Заброды Калачеевского района, откуда могла произойти утечка, находятся в собственности администрации Калачеевского района, — пояснила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. — Информация о гибели бобра передана в региональное министерство лесного хозяйства. При этом сотрудники Минприроды 6 февраля выйдут на место сброса для отбора проб почвы и воды, чтобы установить все нарушения".