Чем запомнился Виктор Тархов

В июле 2000 года участвовал в выборах губернатора Самарской области, занял второе место, набрав 29,9% голосов (победителем стал Константин Титов с 53%). С марта 2001 года Виктор Тархов возглавлял ОАО «Химпром». В марте 2002 года избран депутатом Самарской губернской думы. 18 марта 2003 года стал замруководителя регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В апреле 2003 года возглавил авиастроительное предприятие ООО «Самара-ВВВ-Авиа», входящее в состав холдинга ООО «Зевсавиа» (производство легкомоторных самолетов). 20 мая 2006 года возглавил Самарское региональное отделение Российской партии жизни.