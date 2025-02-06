В Томске разработали наномембранный реактор для производства биотоплива

Реактор устойчив к температурам до 150 — 170 градусов. Это делает его пригодным для многих промышленных процессов. Так, мембраны могут быть модифицированы каталитическими наночастицами (палладием, платиной, никелем) для использования в процессах гидрирования, дегидрирования или окисления. Мембраны реактора можно использовать в биореакторах для ферментации, микро- и ультрафильтрации, очистки воды, фармацевтических растворов или разделения биопродуктов. Кроме этого при добавлении в состав мембран наночастиц (оксиды металлов, углеродные нанотрубки, графен) можно улучшить их механические, термические или каталитические свойства.