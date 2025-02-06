У десятков водителей в Петербурге изъяли машины прямо на дороге

Масштабный рейд прошёл в последнюю декаду января, о его итогах рассказывает 6 февраля ГУ МВД по городу и области.
За 10 дней дорожные полицейские проверили почти 4 тысячи автомобилистов. Более 3,7 тысячи имели небольшие задолженности по штрафам. Им правоохранители вручили уведомления и административные протоколы о неуплате штрафов.
А вот 116 водителей оказались злостными неплательщиками. 53 из них погасили долги на месте, заплатив в общей сложности около 7,5 млн рублей. У остальных изъяли машины. Автомобили переданы судебным приставам для проведения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.