У десятков водителей в Петербурге изъяли машины прямо на дороге

А вот 116 водителей оказались злостными неплательщиками. 53 из них погасили долги на месте, заплатив в общей сложности около 7,5 млн рублей. У остальных изъяли машины. Автомобили переданы судебным приставам для проведения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.