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У десятков водителей в Петербурге изъяли машины прямо на дороге

Автомобилистов, не заплативших штрафы за нарушения ПДД, искали сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и области

Масштабный рейд прошёл в последнюю декаду января, о его итогах рассказывает 6 февраля ГУ МВД по городу и области.

За 10 дней дорожные полицейские проверили почти 4 тысячи автомобилистов. Более 3,7 тысячи имели небольшие задолженности по штрафам. Им правоохранители вручили уведомления и административные протоколы о неуплате штрафов.

А вот 116 водителей оказались злостными неплательщиками. 53 из них погасили долги на месте, заплатив в общей сложности около 7,5 млн рублей. У остальных изъяли машины. Автомобили переданы судебным приставам для проведения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

ГИБДД