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В Москве увеличилось число электробусных площадок

Обслуживание электробусов на площадках проходит в несколько этапов.

Источник: Агентство «Москва»

Дептранс открыл новую площадку для обслуживания электробусов российского производства — парк «Коньково», рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В новом парке уже более 50 экологичных машин от ПАО «КАМАЗ», которые работают на маршрутах столицы.

«Модернизация инфраструктуры позволяет выпускать на маршруты более комфортный и экологичный городской транспорт. “Коньково” стала уже 12-й электробусной площадкой», — цитирует вице-мэра телеграм-канал ведомства.

Ликсутов уточнил, что этот парк также обслуживает технику на электротяге, добавив, что сеть электротранспорта столицы продолжают расширять по указу Сергея Собянина.

Обслуживание электробусов в парках проходит в несколько этапов, указали в транспортном ведомстве. Каждая машина проходит мойку и чистку, после проверяется исправность всех систем и узлов, затем специалисты завода-изготовителя ремонтируют и проводят сервисное обслуживание техники.

Причем на всех эксплуатационных площадках Мосгортранса обеспечивают комфортные условия для работы и отдыха водителей, отметили в Дептрансе.

Тем временем для жителей Москвы открыли новый электробусный маршрут — № 394. Он проходит от Киевского вокзала до станции метро «Университет».

В прошлом году в Москве запустили 70 новых маршрутов электробусов, а общее число таких машин в городе уже превышает 2 300. По будням на этом транспорте совершается более 900 тысяч поездок. Москвичи отмечают комфорт передвижения, наличие климат-контроля и удобные остановки.