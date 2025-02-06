В Москве увеличилось число электробусных площадок

В прошлом году в Москве запустили 70 новых маршрутов электробусов, а общее число таких машин в городе уже превышает 2 300. По будням на этом транспорте совершается более 900 тысяч поездок. Москвичи отмечают комфорт передвижения, наличие климат-контроля и удобные остановки.