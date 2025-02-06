Житель Омска временно лишился прав за неуплату 380 штрафов за нарушения ПДД

Жителя Павлоградского района временно остался без водительских прав за неуплату штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Задолженность омича превысила 380 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Омской области.
С 2023 по 2024 годы приставы завели 380 исполнительных производств в отношении омича за неуплату штрафов за нарушение ПДД. Все они были объединены в одно производство с общей суммой штрафа в 388 тысяч рублей.
Павлоградский районный суд лишил должника водительских прав до того момента, пока он не уплатит все штрафы.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске на Левобережье легковушка сбила пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.