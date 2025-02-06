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Житель Омска временно лишился прав за неуплату 380 штрафов за нарушения ПДД

Должник сможет сесть за руль только после того, как погасит задолженность.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Павлоградского района временно остался без водительских прав за неуплату штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Задолженность омича превысила 380 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

С 2023 по 2024 годы приставы завели 380 исполнительных производств в отношении омича за неуплату штрафов за нарушение ПДД. Все они были объединены в одно производство с общей суммой штрафа в 388 тысяч рублей.

Павлоградский районный суд лишил должника водительских прав до того момента, пока он не уплатит все штрафы.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске на Левобережье легковушка сбила пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.