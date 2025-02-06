Канадский хоккейный клуб «Калгари» вызвал белорусского защитника Соловьева в НХЛ

Канадский хоккейный клуб «Калгари» вызвал белорусского защитника Илью Соловьева в НХЛ, пишет Sputnik.by.
Отмечается, что в этом сезоне белорус еще не играл за основную команду. Он провел в Американской хоккейной лиге 41 матч, где набрал 21 балл при показателе полезности «+18». Говорится, что в прошлом сезоне Соловьев дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В составе «Калгари» он провел 10 игр, набрав три очка.
Напомним, что белорусский хоккеист Илья Соловьев на два года продлил контракт с «Калгари».
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