Канадский хоккейный клуб «Калгари» вызвал белорусского защитника Соловьева в НХЛ

Отмечается, что в этом сезоне белорус еще не играл за основную команду. Он провел в Американской хоккейной лиге 41 матч, где набрал 21 балл при показателе полезности «+18». Говорится, что в прошлом сезоне Соловьев дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В составе «Калгари» он провел 10 игр, набрав три очка.