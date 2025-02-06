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Канадский хоккейный клуб «Калгари» вызвал белорусского защитника Соловьева в НХЛ

Белорусский защитник Илья Соловьев вызван в НХЛ канадским ХК «Калгари».

Источник: Комсомольская правда

Канадский хоккейный клуб «Калгари» вызвал белорусского защитника Илью Соловьева в НХЛ, пишет Sputnik.by.

Отмечается, что в этом сезоне белорус еще не играл за основную команду. Он провел в Американской хоккейной лиге 41 матч, где набрал 21 балл при показателе полезности «+18». Говорится, что в прошлом сезоне Соловьев дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В составе «Калгари» он провел 10 игр, набрав три очка.

Напомним, что белорусский хоккеист Илья Соловьев на два года продлил контракт с «Калгари».

Ранее мы писали, что Овечкин забросил 878-й гол, а шайба белоруса Протаса помогла обыграть «Флориду».

Кстати, легенда биатлона и муж Домрачевой Бьерндален тренируется в Раубичах под Минском.